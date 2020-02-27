Украина накануне эпидемии коронавируса

Украина – на грани проникновения коронавируса внутрь страны. Это уже не страшилка, а реальная перспектива. Вчера стало известно, что в Черновцах госпитализировали двух человек с пневмонией, вернувшихся из Италии. На Закарпатье в туристическом автобусе, побывавшем в Италии, обнаружили женщину с температурой – и всех пассажиров госпитализировали, содержали, по их словам, в жутких условиях, а после скандала отпустили. Не факт, что у трех названных больных есть коронавирус, но это уже не так уж и важно.

В ситуации, когда у нас открыты границы с Евросоюзом, проникновение эпидемии в Украину – вопрос времени. Причем не такого уж и далекого. Пока речь шла только о Китае, можно было надеяться, что там все и локализируется, а нам опасаться нечего – Китай-то далеко. Но вспышка эпидемии в Италии, первая смерть от "Ковид-19" во Франции, подтвержденные случаи заболевания в Испании, Австрии и Германии – это все практически дома, поскольку все это страны, куда регулярно ездят (и сейчас продолжают ездить) украинские туристы, а в некоторых из них наши граждане еще и работают в большом количестве.

Кстати, российская граница в этом плане тоже ненамного безопаснее – там уже тоже есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, а уж там-то наших граждан можно считать миллионами.

Так что паника вокруг эвакуированных из Уханя была напрасной и нелепой. Пока Львов протестами отбивался от нескольких десятков наверняка здоровых людей, в него из Европы каждый день прибывали и продолжают прибывать сотни наших и не наших граждан, у которых риск заразиться намного выше.

И в Новых Санжарах напрасно волновались насчет того, что из-за эвакуированных "уханьцев" местных жителей перестанут брать на работу в Полтаве: с гораздо большей вероятностью вирус попадет из Полтавы в Новые Санжары, а не наоборот.

Правительство, похоже, осознало, что со сложившейся ситуацией надо что-то делать. В Украине восстановили должность главного санэпидемврача, упраздненную Ульяной Супрун, собираются проверить больницы во всех регионах на предмет готовности к принятию больных коронавирусом. Скорее всего, в скором времени даже вернут Санэпидемслужбу. Это правильные шаги, но их нужно было делать вчера. Сегодня уже нужно рассматривать вопрос не только о том, где размещать больных, но и как их содержать. Потому что, если их будут содержать так, как в Ужгороде, то из такого карантина все разбегутся.

Придет ли Тигипко в Кабмин?

Пока правительство делает запоздалые шаги по борьбе с эпидемией "Ковид-19", президент начал делать правильные, но запоздалые шаги по переформатированию правительства. Вовсю идут слухи о том, что премьер-министром может стать Сергей Тигипко или (с меньшей вероятностью) Валерий Хорошковский. Одновременно ходят слухи, что Алексей Гончарук все-таки останется в своем кресле, но его усилят тем же Тигипко в качестве вице-премьера.

Все это пока официально не подтверждается, хотя и Зеленский, и Гончарук подтвердили, что встречались с Тигипко, а премьер даже признал, что Кабмину нужно усиление. Правда, по его словам, усиление советниками. Признание весьма серьезное: если нужно усиление, это означает, что правительство слабо. Однако тут еще вопрос: Тигипко, может, и согласится быть премьером, но статус советника, о котором говорит Гончарук, для него мелковат.

Может ли быть бывший вице-премьер панацеей для стагнирующей украинской экономики и, в частности, погруженной в кризис промышленности? Ответа на этот вопрос, естественно, ни у кого нет. Однако ясно одно: в нынешнем составе правительства нет человека, на которого можно было бы возлагать надежды по выводу индустриального сектора из пике (причем это было ясно еще в момент утверждения Кабмина). На этом фоне Тигипко выглядит гигантом мысли и экономическим гуру. Хотя, говоря объективно, Николай Азаров выглядел бы еще более солидно.

Но дело не в конкретном Тигипко. От новых лиц в правительстве уже устали и им уже не верят. Нужен тот, кто вернет веру промышленников и бизнеса в целом в возможность перемен к лучшему. А такой человек может быть найден только среди "старых".

Готовят ли новую встречу "Нормандской четверки"?

Вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о своей запланированной встрече с коллегами из России и Франции, на которой будут обсуждать, как подготовиться к новому саммиту лидеров "Нормандской четверки". Как новость это сообщение прожило всего пару часов, потому что следом появилось заявление российского МИДа о том, что в Москве о предстоящей встрече ничего не знают. Поэтому непонятно, с кем собирается встречаться Пристайко.

Правда, объяснение его заявлению все-таки есть. Встреча, о которой сказал украинский министр, видимо, действительно стояла в планах, намеченных на парижском саммите лидеров "нормандской четверки". Однако в этих планах была не только она, но и целый ряд мероприятий по обеспечению перемирия на Донбассе, и ряд политических шагов, которые должна сделать Верховная Рада. Ничего из этого не сделано, а ситуация на линии разграничения сегодня даже хуже, чем была два месяца назад.

Поэтому вполне логично, что Лавров ни к какой встрече не готовится. А у украинского министра случилась та же болезнь, что и у всей украинской власти, – желание поставить телегу впереди кобылы. Это касается и последовательности выполнения пунктов Минских соглашений, и планов по действиям на ближайшие недели.

Парижская встреча была авансом, который Путин выдал Зеленскому. Но ко второй встрече ему нужны результаты. Пока их не будет – не будет и нового саммита, а значит, готовиться Пристайко не к чему.

Что касается Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, то они и вовсе молчат насчет украинской темы. Просто им сейчас не до того – "коронавирус" уже у них дома.

Является ли Козак "голубем"?

Ждет ли на самом деле Путин реальных результатов от Зеленского или играет в "нормандский формат" ради улучшения отношений с Берлином и Парижем – это сегодня большой вопрос. Вчера появилось первое после отставки интервью бывшего куратора Донбасса, Украины и вообще всего постсоветского пространства в Администрации президента России Владислава Суркова, которое скорее запутало ситуацию, чем прояснило.

Это интервью Суркова большинству запомнилось его рассуждениями об Украине, "которой нет", на что даже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. Но важнее там была не геополитическая часть, а практическая. Так, бывший куратор Донбасса дал понять, что его в этом качестве заменил нынешний замглавы АП Дмитрий Козак, а причиной своей отставки он назвал "изменившийся контекст" в отношении Украины.

При этом Сурков косвенно подтвердил рассуждения российских аналитиков, из которых вытекало, что в окружении Путина он был "ястребом", а Козак является "голубем". И что главная цель "голубя" Козака – снять с России финансовую ношу в виде Донбасса и западных санкций. Иначе говоря, Козак готов на большие уступки Киеву, чтобы вернуть Донбасс в Украину (на это, кстати, намекал и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак, плотно контактирующий с Козаком).

Однако в этом же интервью Сурков высказал мнение, что Донбасс уже никогда в Украину не вернется, что полностью противоречит предыдущему тезису. Так что лучше все-таки не читать аналитиков, а анализировать действия Кремля. Из которых можно сделать много выводов, но не тот, что Путин пойдет на уступки.

Вернут ли в Раду русский?

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский и его коллега из "Оппозиционной платформы" Олег Волошин внесли в Раду два проекта изменения законов – об образовании и о регламенте парламента. В обоих одна и та же по смыслу правка: в первом случае возвращается возможность получить среднее и высшее образование на русском языке и других нацменьшинств, во втором – эти же языки становятся легальными в Верховной Раде.

О том, что принятие таких законов стало бы большим шагом вперед в гуманитарной демократизации страны, много говорить не стоит. Важнее найти ответ на вопрос: насколько реально их принятие.

Исходя из сегодняшней конъюнктуры, можно ответить: нет, не реально. Однако это упрощенный ответ, поскольку ситуация гораздо сложнее. На самом деле абсолютно во всех созывах большинство депутатов в языковом вопросе были прагматиками. То есть флюгерами. Достаточно вспомнить, что в 1995 году 265 депутатов Верховной Рады второго созыва подписались под базовым конституционным документом, который давал русскому языку официальный статус в Украине, а спустя год 300 депутатов того же созыва проголосовали за Конституцию, в которой русский этого статуса уже не имел.

В нынешнем парламенте то же самое. Если представить ситуацию, что на нардепов не давит политическая конъюнктура, то принципиально против русского языка были бы только Владимир Вятрович и еще два десятка националистов. Остальные бы только с облегчением вздохнули и либо заговорили на родном языке (спикер Дмитрий Разумков обещал говорить только на русском!), либо не обращали бы внимания на то, кто какой язык использует.

Однако политика без политической конъюнктуры невозможна. И потому для принятия законов о языковой демократии нужно изменение этой конъюнктуры. И единственный видимый пока способ – через давление из-за рубежа, причем с Запада и Востока одновременно. Что, при определенных условиях, возможно через ту же "Нормандскую четверку".

Пока таких условий нет. Но это не значит, что Бужанский с Волошиным зря терзают клавиатуру. Такие инициативы нужны, чтобы и украинская власть, и Запад знали: языковая демократия в Украине востребованы. Вода камень точит, и однажды все камни рушатся.