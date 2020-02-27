В новом телешоу "Док-ток" на российском "Первом канале" реконструировали события кровавого убийства 63-летним историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко.

Зрители считают, что в реконструкции расчленитель и убийца выставлен жертвой.

Создатели "Док-ток" посвятили жуткой истории два выпуска. В первом шла речь о том, как зарождались и развивались отношения преподавателя и талантливой аспирантки. Во втором же создатели шоу восстановили убийство, представив две версии событий. Одну - официальную, а вторую - основанную на записях самого Соколова, которые он составляет в СИЗО.

Видео: YouTube/ Док - Ток

В записках ученый оправдывает себя, заявляя, что совершил убийство в целях самообороны. По его версии, Анастасия напала на него с ножом. Девушка якобы была недовольна тем, что историк уделяет ей слишком мало внимания. К тому же Ещенко ревновала сожителя к его детям.

Приглашенные в шоу актеры разыграли, как Анастасия кидается на Соколова и пытается его ранить. Тот обороняется и до последнего просит девушку успокоиться. И только после ее отказа выпускает в нее несколько пуль из обреза.

Реконструкция возмутила зрителей. В соцсетях они пишут, что канал пытается "обелить убийцу, который расчленил девушку". НЕкоторые требуют закрыть шоу, в котором "играют на чувствах людей и трагедиях ради рейтингов".

Ведущий передачи Александр Гордон объяснил сомнительную реконструкцию тем, что создатели программы не могли проигнорировать дневники историка, поскольку им нужно было рассмотреть все точки зрения.

"Не подумайте, что мы пытаемся его оправдать. Я наоборот хочу показать, что этот человек виновен. В своих записях он пишет такое, что я бы усомнился в его адекватности, но экспертиза доказала, что он вменяем", - сказал Гордон.

В январе стало известно, что Соколов засел в СИЗО за полноценный роман и просит для работы компьютер в обмен на половину гонорара, которой планирует получить за публикацию своего произведения.

Ранее "Страна" писала, что известно о расчленителе.