Чрезвычайники Днепра вызволили из охваченного огнем тростника двух сов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Днем до пожарных поступило сообщение о возгорании сухой травы и зарослей. В них птиц и заметили.

"Одна сова смогла взлететь, вторая - утверждают спасатели - была в дыму, и взлететь ей уже было не под силу. Птице отнесли на безопасное расстояние, а затем передали местной женщине", - говорится в сюжете.

Женщина пообещала отпустить птицу, после того, как она выздоровеет.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Донецкой области спасатели вытащили запутавшегося в камышах лебедя, который бы погиб.

Еще мы писали, что на реке в Винницкой области массово гибнут лебеди, вмерзающие в лед.