За право иметь именно автомобильные номера с надписью "Я - Бог" американец судился четыре года. И выиграл дело.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это произошло в штате Кентукки. Сюда из соседнего Огайо переехал 80-летний атеист Бен Харт, и попытался зарегистрировать свою автомобильную табличку "Я - Бог", с которой к тому ездил 12 лет. Впрочем, транспортное управление Кентукки отказалось, назвав надпись "вульгарной и оскорбительной". Мужчина так просто это не оставил и подал в суд.

Он пояснил в суде, что никто не может доказать, что он - не Бог. и дело выиграл. Теперь штат еще вынужден заплатить 150 тысяч долларов штрафа за работу адвокатов пенсионера.

Ранее "Страна" сообщала, что дороги Украины бороздят сотни тысяч автомобилей с двойными номерными знаками.

Еще в МВД напомнили, какие документы нужны для восстановления номерных знаков.