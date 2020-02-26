ГБР открыло дело о вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Шокина. Документ
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Оно касается возможного вмешательства американского политика в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Об этом свидетельствует извлечение из Единого реестра досудебных расследований, опубликованное Telegram-каналом "UN - сливы и груши".
Как видно из документа, дело открыто по решению Печерского суда Киева. Сведения о нем в Единый реестр внесены 24 февраля.
Фото: @insidersnews
Интересно, что в фабуле дела не указана фамилия Байдена, речь идет просто о гражданине США.
Ответственность за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа предусмотрена ч.2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины.
Осенью 2019 года "Страна" публиковала показания Шокина против Байдена.
А в январе этого года мы рассказывали, что бывший генеральный прокурор потребовал от ГБР открыть уголовное дело в отношении Байдена.