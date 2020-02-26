В Ровно пассажиры маршрутки №51 невольно стали соучастниками преступления. Ведь этот транспорт был похищен несовершеннолетним парнем, говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на улице Соборная рано утром 26 февраля.

"Пассажиры очень удивились, когда в центре города маршрутку заблокировал экипаж патрульной полиции. Трех пассажиров не выпускали до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сюжете.

"Вчера помыл, поставил. Сегодня пришел - нет", - рассказывает шокированный водитель маршрутки.

Юный водитель сообщил патрульным при задержании, что шел домой и решил просто покататься.

Дело в том, что этим автобусом парень уже ездил и видел, где водитель прячет документы и ключи.

Соседи парня рассмеялись, когда узнали, что подросток угнал маршрутку. Они даже не знали, где он мог научиться водить автомобиль.

Молодому угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве Аudi вылетел на встречку и столкнулся с маршруткой. Среди пострадавших беременная.

Также мы писали, что в Киеве иностранцы избили таксиста и угнали его машину.