В среду министерство здравоохранения Норвегии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters.

Коронавиру найден у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с того времени в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

"У этого человека не проявились симптомы, но у него положительный результат анализа после возвращения из Китая, где и началась вспышка", сказала глава местного агентства общественного здоровья Лине Волд на пресс-конференции.

Известно, что зараженный не чувствовал и сейчас не чувствует себя плохо, несмотря на положительный результат анализа. Его изолировали, поместив на домашний карантин.

Между тем коронавирус пробрался и в соседнюю с Норвегией Финляндию - вместе с жительницей Хельсинки, которая побывала в Италии.

Первый заболевший новым вирусом обнаружен также в Грузии. COVID-19 выявили у гражданина страны, приехавшего из Ирана.

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