На сегодня все больше новых случаев заражения коронавирусом фиксируется ежедневно за пределами Китая, чем на его территории.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает CNA.

"Всё больше новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 ежедневно фиксируется не в Китае, а за его пределами", - говорится в сообщении.

В частности, 25 февраля несколько новых случаев заболевания за пределами Китая впервые превысили данные китайских властей: 411 - в КНР, а 427 - в других странах.

В ВОЗ подчеркнули, что хотя стремительный всплеск случаев инфицирования коронавирусом в отдельных странах, например в Италии, является "тревожным", однако рано говорить об угрозе пандемии.

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