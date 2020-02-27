Государство Люксембург сделает общественный транспорт бесплатным. Нововведение запланировано на 1 марта этого года.

Новость сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

Люксембург будет первой в мире страной, где будет действовать бесплатный проезд на всем общественном транспорте. Для поездки на автобусе, трамвае или поезде там больше не надо будет покупать билет: достаточно иметь при себе удостоверение личности. Хотя места в первом классе поездов все же останутся платными.

Местные власти отмечают, что цель таких мер - побудить жителей страны отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный и тем самым снизить загруженность на дорогах и уровень вредных выбросов в атмосферу.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно бесплатный транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.

Новость о намерении властей Люксембурга сделать проезд бесплатным появилась еще в 2018 году.

Между тем в Украине проезд на всех видах транспорта только дорожает. Например, 15 января во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах.