Министерство охраны здоровья Украины опровергло информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения продлила инкубационный период коронавируса. Ранее в прессе сообщалось, что ВОЗ установил новый срок от заражения до появления симптомов в 28 дней.

Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-релиз МОЗ.

Некоторые издания распространили данные, будто инкубационный период продлен ВОЗ до 21 дня или 28 дней.

"Это недостоверная информация. Всемирная организация здравоохранения не продлевала срок инкубационного периода. Он так и остался 14 дней", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Рекомендованный ВОЗ срок наблюдения за лицами, контактировавшими с пациентами с подтвержденной инфекцией, тоже по-прежнему составляет 14 дней.

Возможно, недостоверные слухи появились после того, как власти китайской провинции Хубэй заявили о 27 днях инкубационного периода нового вируса.

Между тем еще в январе было точно установлено, что от момента заражения до проявления клинических симптомов как правило проходит от одного дня до двух недель.