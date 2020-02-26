Вступило в силу постановление Европейского суда по правам человека о люстрации, принятое в октябре 2019 года. Суд усмотрел в увольнениях госслужащих по закону о люстрации нарушение Конвенции о защите прав человека.

Об этом сообщает сайт "Лига: Закон".

За нарушение прав человека Украина должна выплатить каждому заявителю 5 тысяч евро, а также любые другие суммы, которые могут быть взысканы в порядке компенсации морального ущерба. Кроме того, Украина обязана компенсировать заявителям расходы на суд - около 3 тысяч евро.

В украинском Минюсте уже планируют совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, задача которой - рассматривать жалобы граждан, считающих свою люстрацию неправомерной.

Ранее "Страна" выясняла, что на практике означает решение ЕСПЧ по люстрации в Украине.

Напомним, в январе Украина подала в Большую палату Европейского суда по правам человека жалобу на решение ЕСПЧ по закону о люстрации. Однако вчера Большая палата отказалась пересматривать вердикт суда.