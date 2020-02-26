Появилось видео грандиозного пожара в гаражах на Троещине.

Кадры рядом с местом события разместил портал "Киев оперативный".

"На Троещине что-то серьезно горит, говорят, что гаражи (СТО), которые параллельно улице Закревского. Информация уточняется", - говорится в комментарии к видео.

Огромный столб черного дыма виднеется над всем жилым массивом. На кадрах видно, что огнем охватило около 50 квадратных метром. О пострадавших и причинах возгорание на данный момент ничего неизвестно.



Ранее "Страна" информировала, что недавно на Троещине был масштабный пожар, горело строение возле травмайной линии.

Огонь удалось локализовать без пострадавших.

Также мы писали, как на Троещине пылала многоэтажка, в результате чего эвакуировали людей.