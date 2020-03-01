Наконец-то наступила долгожданная весна. Уже совсем скоро украинцев ждет настоящая оттепель и первая зелень.

Несмотря на то, что в марте в Украине уже будет тепло, по ночам все-таки прогнозируются заморозки. Прохлада сохранится по утрам и вечерам, поэтому теплую одежду и обувь прятать в шкаф до осени еще не стоит.

Для удобства читателей "Страна" подготовила прогноз погоды на март для разных городов. Также мы собрали самые интересные весенние народные приметы, на которые ориентировались еще наши предки.

Прогноз погоды на март 2020

В первую неделю марта жителей Киева ожидает еще прохладная погода. Средняя температура днем +6 градусов, ночью - около нуля.

9 марта, сразу после Женского дня, потеплеет. Днем будет +10, ночью +4.

Тем не менее, в четверг и пятницу, 12 и 13 марта, прогнозируется похолодание. Ночью будет минусовая температура, -5 -6 градусов, а днем - немного ниже нуля.

Во второй половине марта столбики термометров будут преимущественно на отметке +12, ночью +5. Настоящее тепло наступит в понедельник, 23 марта. На улице уже будет уверенно +13 и солнечно.

В Харькове будет чуть прохладнее, чем в столице. Первую половину марта нередко будет дождить. Средняя температура днем +6, ночью -4.

С 15 марта харьковчан ждет потепление. Выглянет солнышко, столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Тем не менее, ночные заморозки будут продолжаться до самого конца месяца.

Для жителей Днепра дождливые и солнечные дни распределятся приблизительно пополам. Без осадков, обещают синоптики, будет только с 20 марта.

Средняя температура месяца днем +8, ночью +3. Весеннее тепло придет только 23 марта. Тогда воздух разогреется днем до +13.

В Одессе минимальный минус ожидается только ночью 13 марта. В остальные же дни средняя дневная температура +9, ночная +4 +5.

Почти всю первую половину марта одесситов ждут дожди. А солнечно и без осадков - только с 21 марта. Тогда же потеплеет до +12 градусов.

В Донецке, по сравнению с другими регионами страны, прогнозируется меньше всего осадков. Средняя дневная температура марта +9, ночная +2. Тем не менее, нередко будут ночные заморозки.

Прочно тепло закрепится 22 марта, воздух днем будет прогреваться до +10 +13 градусов, но заморозки на грунте будут сохраняться даже в конце месяца.

Порадует мартовская погода жителей Львова. Средняя температура месяца днем +12 градусов, ночью +4.

8 марта температура воздуха днем поднимется до +16 градусов, 9 марта будет вовсе +17. Во второй половине первого весеннего месяца осадки не прогнозируются, днем в среднем будет +11, ночью +3.

В Симферополе будет не намного теплее, чем на западной Украине. Зато температурный режим будет более ровным, в среднем +12 градусов днем и +4 ночью.

Самый теплый день марта в столице Крыма - 5 марта. Днем солнце нагреет воздух до +15 градусов.

Весенняя оттепель. Фото из открытых источников

Народные приметы о погоде в марте

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