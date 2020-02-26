В Черновцах был госпитализирован второй пациент с подозрением на заражение новым коронавирусом. Оба пациента недавно вернулись из Италии.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает Укринформ.

Как отмечается, тесты на грипп у обоих пациентов отрицательные. Их пробы анализов отправлены в Киев.

"Пациенты находятся в несколько нарушенном, но не критическом состоянии, близком, наверное, к средне тяжелому. У обоих пациентов диагностирована пневмония. Если мы будем говорить о состоянии, то по сравнению с прошлыми сутками оно улучшилось. Проводится лечение", – сказала Полищук.

Тем временем на сайте Черновицкой ОГА сообщили, что Буковина готовится к распространению коронавируса: проводится проверка медучреждений.

Ранее сообщалось, что Украина собирается закупать тест-системы для диагностики коронавируса у российской компании.

Также мы писали, что в СНБО решили проверить каждую область Украины на готовность ко встрече коронавируса.