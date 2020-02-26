В Главном управлении ГНС в Киевской области рассказали о механизме "кэшбэк", который вводится для борьбы с нефискальными чеками.

Об этом сообщает Юрлига.

Как сообщается, кэшбэк заработает не раньше 1 октября 2020 года.

Законодательством предусмотрена следующая процедура возврата средств (кэшбэка) потребителям:

приобретя товар на сумму, превышающую 850 грн., покупатель проверяет чек на сайте ГНС;

в случае невыявления данного чека на фискальном сервере ГНС покупатель имеет право обратиться с жалобой на недобросовестного продавца. Жалоба подается через электронный кабинет;

в случае подтверждения налоговым органом информации о том, что чек не был фискализирован, продавца штрафуют, а покупателю возвращается стоимость покупки, при этом приобретенный товар остается у покупателя.

Для избежания попыток использования системы "кэшбэк" в нечестной конкурентной борьбе статьей 16-1 Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в редакции Закона № 128-IX предусмотрена идентификация человека, который подает жалобу на продавца.

Предохранители, которые предусматривает законодательство для исключения возможности применения данного механизма недобросовестными конкурентами:

чтобы подать жалобу о недействительном фискальном чеке, заявитель должен идентифицировать себя через электронный кабинет;

применить штраф только по факту поступления жалобы будет невозможно - налоговые органы должны доказать, что продавец действительно допустил нарушение, то есть путем проверки необходимо подтвердить отсутствие или недостоверность такого расчетного документа;

налоговая служба в первую очередь будет оценивать достоверность документов, приложенных к жалобе, а не только правомерность действий продавца в отношении покупателя;

обжаловать чек можно при условии общей покупки на сумму свыше 850 грн.

На сегодня ГНС уже реагирует на заявления покупателей относительно "нефискальных" чеков, которые направлены в письменном виде, однако налоговики указывают, что порой сложно идентифицировать такого заявителя и оценить обоснованность его жалобы.

Ранее сообщалось, что в Украине опубликованы нашумевшие законы о кассовых аппаратах и кэшбэке .

Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон о "кэшбэке".