Новым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначен Сергей Глущенко. Он будет отвечать за аграрное направление.

Об этом написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет Министров 26 февраля 2020 года назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро", - сообщил Милованов.

Министр привел биографию своего нового зама.

Глущенко родился в 1979 году в пгт Райгородок Донецкой области. Он имеет три высших образования: юридическое, экономическое и управленческое. Долгое время специализировался на вопросах реформирования сельского хозяйства, безопасности пищевой продукции, государственного контроля и евроинтеграции.

Глущенко почти 10 лет работал юристом в Международной финансовой корпорации (группы Всемирного банка), а также в проектах технической помощи Украине со стороны ЕС.

С июля 2015 года по январь 2016 года он занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Неоднократно попадал в различные скандалы. Его обвиняли в вымогательствах и в провале мероприятий по подготовке Украины к эпидемии африканской чумы.

Глущенко обвинения отрицал, но в начале 2016 года подал в отставку.

Затем работал в Офисе эффективного регулирования BRDO, который в то время возглавлял нынешний премьер Гончарук. Вероятно, по его протекции Глущенко и попал в правительство.

Как писала "Страна", в начале февраля в Украине появился новый вице-премьер Денис Шмыгаль.

А чуть больше недели назад мы рассказывали, что Кабмин назначил новых глав государственных агентств по вопросам кино, спорта и искусств.