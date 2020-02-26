Количество случаев заражения коронавирусом в Италии вечером в среду выросло до 400 человек.

Об этом сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, число умерших от вируса в Италии остается неизменным - 12 человек.

Напомним, в среду сообщалось о 374 заразившихся коронавирусом в Италии. Как мы писали, число инфицированных коронавирусом и его жертв в Италии выросло. Первые больные на Сицилии.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

Также мы писали, что туристы отменили 70% брони в Италии. Местные турфирмы стали на грань банкротства.