В сети интернет опубликовано видео, как 20 февраля при въезде в Новые Санжары камнями забрасывают автобус с эвакуированными из Уханя. На кадрах показано, что это начали делать женщины.

Ролик размещено на Facebook-странице Pavlovsky News.

Из короткой, длящейся меньше минуты, записи, понятно, что первой подняла камень и швырнула его в проезжающий автобус полноватая женщина в синей куртке. Затем к ней присоединилась стройная блондинка. Причем все это происходило под трехэтажные маты, тоже выкрикиваемые женщиной.

Видео: Facebook/ Pavlovsky News

Секунды спустя к разъяренным камнеметательницам присоединились мужчины.

Как сказано в подписи к видео, безобразие происходило у железнодорожного переезда, который расположен в нескольких километрах от поселка Новые Санжары.

"Страна" вела подробную хронику позорных беспорядков в Новых Санжарах. Мы также рассказывали, что как минимум одного метателя задержали по горячим следам.