Страны Европейского союза обязаны представить Еврокомиссии национальные планы по сдерживанию распространения коронавируса в Европе. Также в Еврокомиссии призвали не совершать несогласованных действий.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стеллу Кириакидис, сделанное в Риме.

Кириакидис выступила против одностороннего введения пограничного санитарного контроля внутри шенгенской зоны. Также она указаза на необходимость бороться с недостоверной информацией о распространении коронавируса.

Между тем Еврокомиссия и Европарламент распространили рекомендации для своих сотрудников, которые посещали районы Италии, где зафиксированы вспышки коронавируса. Им предписано не выходить на работу и отправиться на карантин на две недели.

Пока борьба с коронавирусом в странах ЕС сводится к карантинным мерам и рекомендациям населению.

Во Франции и Великобритании призвали всех вернувшихся недавно из Италии воздержаться от посещения общественных мест и не отправлять детей в школы.

Также в Туманном Альбионе закрыли шесть школ из-за опасений, что ученики могли заразиться коронавирусом во время поездок в Италию.

В Румынии около десяти человек, недавно посещавших Италию, отправлены на карантин. Австрия, Венгрия, Люксембург и Испания предостерегли своих граждан от поездок в области Италии с неблагополучной эпидситуацией.

В австрийской федеральной земле Каринтии на границе с Италией отменили запланированные лыжные гонки, в которых ожидалось участие около 300 человек из северной Италии.

Болгарский же авиаперевозчик Bulgaria Air до 27 марта отменил все перелеты между Софией и Миланом.

Как писала "Страна", новый вирус уже добрался до Грузии. Также коронавирус зафиксирован в Пакистане.