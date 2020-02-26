Медицинские маски, купленные в 2010 году и хранившиеся в Госрезерве Украины, собираются передать Министерству здравоохранения для использования. Однако их срок годности вышел еще пять лет назад.

Об этом в среду, 26 февраля, на своей странице в Facebook сообщил известный бизнесмен, который работает на медицинском рынке, Алексей Давиденко.

"По моей информации в Госрезерве Украины на хранении находятся медицинские маски купленные 10 лет назад - в 2010 году. Их то ли уже передали то ли сейчас передают в МОЗ для использования.

10 миллионов масок. Их закупили ещё когда был Птичий Грипп. Все бы хорошо. Этого количества наверное было бы вполне достаточно на случай экстренной ситуации. Одна беда. Они как и любое медицинское изделие имеют срок годности. Их срок годности закончился ещё в 2015 году и на сегодняшний день все они уже 5 лет как просрочены. Никто ж не думал, что будет вирус", - пишет Давиденко.

По его словам, гарантии того, что маска просроченная на 5 лет будет выполнять свою защитную функцию нет, тем более, что производитель четко указывает, что использовать их нужно до октября 2015 года.

"А ведь их сейчас будут выдавать группам риска по всей стране. Патовая ситуация. Утилизировать как того требует закон и здравий смысл значит остаться вообще без резерва, а выдавать - значит рисковать без какой-либо гарантии", - отмечает бизнесмен.

Скриншот: Facebook/Алексей Давиденко

Напомним, что о вспышке нового коронавируса в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячах случаев.

Как писала "Страна", в украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены.

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