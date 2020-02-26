Заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. Поэтому следует соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье.

Об этом сообщает РИА Новости со слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки. Через грязную воду также может распространяться. Поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно", - отметила российская чиновница.

Попова напомнила эти несложные принципы: чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте дом и предметы личного обихода.



Также она посоветовала планировать поездки в страны с неблагополучной эпидситуацией только при крайней необходимости.

"Сегодня лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье", - резюмировала Попова.

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