Кабинет министров сменил руководство в "Центрэнерго" и трех облэнерго - Гончарук
Правительство Украины решило сменить менеджмент в "Центрэнерго" и трех облэнерго.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга по итогам заседания правительства в среду, не уточнив имена новых руководителей, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются госкомпаниями", - сказал Гончарук.
"Информацию об этих людях вы увидите на официальном ресурсе Кабмина", - добавил премьер.
Он также отметил, что в ближайшие несколько недель правительство обнародует результаты аудита "Центрэнерго".
Ранее сообщалось, что суд разрешил приватизировать Центрэнерго. Процедуру запустят уже в феврале.
Также мы писали, что Гончарук назвал Центрэнерго одним из приоритетов приватизации.