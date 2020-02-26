Правительство Украины решило сменить менеджмент в "Центрэнерго" и трех облэнерго.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга по итогам заседания правительства в среду, не уточнив имена новых руководителей, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются госкомпаниями", - сказал Гончарук.

"Информацию об этих людях вы увидите на официальном ресурсе Кабмина", - добавил премьер.

Он также отметил, что в ближайшие несколько недель правительство обнародует результаты аудита "Центрэнерго".

Ранее сообщалось, что суд разрешил приватизировать Центрэнерго. Процедуру запустят уже в феврале.

Также мы писали, что Гончарук назвал Центрэнерго одним из приоритетов приватизации.