В Грузии заявили о первом случае коронавируса. COVID-19 выявили у гражданина страны, приехавшего из Ирана.

Об этом на специальном брифинге сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Зараженному мужчине 50 лет. Он вернулся в Грузию из Ирана через Азербайджан. Его уже доставили в инфекционную больницу. По словам министра, его состояние удовлетворительное.

В связи с регистрацией первого случая COVID-19 Тбилиси ограничил на две недели въезд граждан из Ирана.

Между тем в Иране к сегодняшнему дню от коронавируса умерли уже 14 человек.

Ранее "Страна" рассказывала, что вирус завезли уже и в Финляндию. Им заразилась в Италии жительница Хельсинки.

Первый случай заражения подтвержден сегодня в Северной Македонии.