В Грузии заявили о первом случае заболевания коронавирусом, завезенным из Ирана
В Грузии заявили о первом случае коронавируса. COVID-19 выявили у гражданина страны, приехавшего из Ирана.
Об этом на специальном брифинге сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Зараженному мужчине 50 лет. Он вернулся в Грузию из Ирана через Азербайджан. Его уже доставили в инфекционную больницу. По словам министра, его состояние удовлетворительное.
В связи с регистрацией первого случая COVID-19 Тбилиси ограничил на две недели въезд граждан из Ирана.
Между тем в Иране к сегодняшнему дню от коронавируса умерли уже 14 человек.
Ранее "Страна" рассказывала, что вирус завезли уже и в Финляндию. Им заразилась в Италии жительница Хельсинки.
Первый случай заражения подтвержден сегодня в Северной Македонии.
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