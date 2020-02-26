Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту закупок Национального института рака. Они осуществлялись в обход электронной системы тендеров ProZorro.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что, согласно информации, обнародованной в СМИ одним из народных депутатов Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договоры по закупке продуктов питания с нужными поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет 199 тысяч гривен. Она меньше пороговой и позволяет избежать проведения онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон.

По этому факту столичная прокуратура начала уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере). В растрате бюджетных средств при проведении государственных закупок подозреваются должностные лица института.

Досудебное расследование будет вести следственное управление Нацполиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры Киева.