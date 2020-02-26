Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) круглосуточно следит за ситуацией с распространением коронавируса в мире.

По результатам анализа и моделирования возможных вариантов распространения COVID-2019 в Украине выделены группы риска в связи с возрастом.

Результаты анализа опубликованы в Facebook СНБО.

Моделирование показало, что в зоне наименьшего риска находятся люди в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних риск заболеть составляет 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%; для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+. Для них этот показатель составляет 13,5%.

Также высокую вероятность заболеть коронавирусом имеют страдающие заболеваниями дыхательной системы и сахарным диабетом.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как новый вирус уже бьет по украинской экономике.

Мы также публиковали результаты первого крупного исследования о заражении коронавирусом.