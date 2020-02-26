В среду, 26 февраля, на торгах цены на нефть эталонных марок изменяются без единой динамики, американский сорт WTI незначительно дорожает после публикации официальных данных о запасах в США, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по Киеву составляет $54,9 за баррель, что на $0,05 (0,09%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерс на марку WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал в ходе торгов на $0,17 (0,34%) - до $50,07 за баррель. Ранее в ходе сессии цена опускалась до $48,99 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 452 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 2,8 млн баррелей.

При этом данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина на прошлой неделе, по данным Минэнерго США, сократились на 2,691 млн баррелей, дистиллятов - на 2,115 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей

Давление на рынок оказывают сигналы быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Накануне американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

В КНР за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 2,903 тыс., увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Ранее "Страна" писала о том, что сигналы о распространении коронавируса ускорили падение мировой цены на нефть.

Также мы сообщали, что Медведчук подтвердил, что его жена владеет крупным нефтяным месторождением в России.