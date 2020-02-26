Украинское правительство по итогам заседания в среду сняло запрет на привлечение частных предприятий к проектам космической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства.

"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест, будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", - цитирует пресс-служба замминистра Светлану Панаиотиди.

По ее словам, соответствующее решение может повлиять на увеличение объема инвестиций в космическую отрасль уже в первом квартале текущего года.

Как отмечается, отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление испытаний космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных), в том числе их агрегатов и составных частей.

Кроме того, предполагается, что частные предприятия смогут получать разрешение на запуск, управление и возвращение на Землю с околоземной орбиты или космического пространства ракет-носителей и космических аппаратов.

Согласно сообщению, принятый порядок также регулирует отказы в выдаче и аннулирования разрешений на осуществление соответствующих видов космической деятельности.

Для осуществления космической деятельности частные предприятия должны подать декларацию о хозяйственной деятельности в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

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