В Украине начался пожароопасный период. В 2020 году это случилось раньше, чем в предыдущие годы.

Об этом написала в Facebook пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Причиной зафиксированных ранних возгораний полей, лугов и пойм стала относительно сухая и теплая погода, а также человеческие равнодушие, безответственность и преступная небрежность.

В заповеднике предупредили, что пламя в считанные минуты может уничтожить или повредить лесные насаждения, перекинуться на жилые дома. В огне гибнут дикие животные, птицы, насекомые. Конечно, могут пострадать и люди.

Сотрудники Чернобыльского заповедника напомнили, что на его территории много леса и сухих трав. Поэтому разводить костры и выжигать траву вблизи него особо опасно, ведь сильный ветер может погнать пламя на лесные массивы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Украины предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Вчера "Страна" сообщала, что ураган раздул масштабный пожар в Нижнеднестровском национальном парке под Одессой.

А в сентябре мы рассказывали о том, что пылал лес в Черниговской области.