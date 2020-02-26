В четверг, 27 февраля, небольшой дождь накроет почти всю территорию Украины и только в Запорожской, Луганской и Донецкой областях будет сухо и солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью на всей территории страны будет плюсовая температура - от 2 до 6 градусовы выше ноля. Днем в западных регионах потеплеет до +4-8 градусов, на севере и центре - от +2 до +5. Теплее всего будет на востоке и в южныз областях - от +11 до +15 градусов.

Как предупреждают синоптики, 27 февраля в южной и восточной частях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый).Кроме того, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики ждут аномально жаркой весны.

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