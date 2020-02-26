Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что Кабмин вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. Оказалось, что такое вознаграждение предусмотрено ещё указом экс-президента Петра Порошенко в марте 2019 года.

О награде Гончарук сообщил в своем Телеграм-канале в среду.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тыс. грн как одноразовую помощь от государства", - написал премьер.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk

Как сообщили в Минсоцполитики в комментарии "Украинской правде", получателями денежного вознаграждения станут граждане Украины из числа: лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"; членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины.

Выплату осуществят единовременно за счет средств государственного бюджета.

Как отмечается, это денежное вознаграждение предусмотрено указом президента от 28.03.2019 № 92 "О ​​единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". Указ Порошенко вступил в силу с 1 января 2020 года.

В указе президента говорилось, что вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум с 1 января 2020 года - 2102 гривны, то есть награда в 2020 году -105 тысяч гривен.

Также Порошенко поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2020 год и последующие годы средства для вознаграждения Героям Украины.

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