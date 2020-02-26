Спецпредставитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня. Ее выступление связано с обострением ситуации в регионе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

"На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо", - сказала Грау 26 февраля на брифинге в Минске по итогам заседания ТКГ.

Ссылаясь на заявления ТКГ от 17 июля и 18 декабря прошлого года, она обратилась к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня. По ее словам, прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений.

"Поэтому события последних дней не могут не тревожить", - добавила Грау.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ заявила, что определение дополнительных участков разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе требует доработки.

"Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - сказала Грау.

Она сообщила, о чем еще шла речь на заседании ТКГ сегодня: разминирование, обмен удерживаемых лиц, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести, открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также выплаты пенсий и водоснабжение в ОРДО и ОРЛО.

Грау уведомила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.

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