В три пункта пропуска на границе с Польшей направлены машины скорой помощи для недопущения распространения коронавируса COVID-2019, который выявлен уже в Северной Македонии. Это пункты "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрея Васько.

"Мы получили поручение от Минздрава обеспечить присутствие карет скорой помощи в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Машины уже выехали туда с соответствующими средствами защиты. В распоряжении аэропорта также есть карета скорой помощи", - сказал Васько на брифинге 26 февраля.

Чиновник добавил, что область планирует закупить 20 тысяч костюмов биозащиты, аппарат искусственного кровообращения и средства для поддержания дыхательной функции в реанимационных палатах.

Между тем пресс-служба Львовского международного аэропорта сообщила о введении особого режима безопасности. Прилетающим пассажирам теперь измеряют температуру бесконтактными инфракрасными термометрами, что занимает не больше 15 секунд.

Как писала "Страна", вчера пограничники заявили, что у всех пассажиров, въезжающих в Украину из Италии любым путем, отныне будут проверять температуру.

Мы также рассказывали, как еще власти борются с инфекцией, которой уже могли заразиться украинцы.