Менее чем через месяц, 29 марта, Украина снова перейдет на летнее время. Накануне перед сном стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

"Страна" подробно все, что нужно знать о переводе часов в конце марта.

Куда переводить часы и как не ошибиться

В субботу, 28 марта, перед сном украинцы должны перевести часы на один час вперед. Допустим, было десять часов вечером, должно стать - одиннадцать.

Данный переход на летнее время закреплен постановлением правительства №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Он был выпущен 13 мая 1996 года.

В отличие от перехода на зимнее время, с летнем временем существует опасность.

Например, если человек отправляется в путь, то в первом случае ничего критичного не произойдет. Просто он приедет на час раньше на жд-вокзал, автостанцию или в аэропорт.

Сейчас же, если забыть перевести часы, велика вероятность опоздать на свой транспорт. Сотрудники аэропортов рассказали "Стране", что несмотря на многочисленные объявления и предупреждения, из года в год находится десяток человек, которые непременно задерживаются и не успевают на рейс - именно потому что не учли перевод часов.

В связи с этим советуем всем, у кого есть важные дела или поездки в воскресенье, 29 марта, очень внимательно следить за этим.

Уже долгие годы многие ориентируются на телефонное время, которое переводится автоматически. Однако нужно сказать, что и продвинутая техника иногда подводит. В связи с этим лучше все-таки брать за основу обычные часы.

Но самый проверенный вариант - зайти 29 марта на наш сайт Страна.ua. Мы обязательно напомним о переводе стрелок читателям ранним утром.

Время на Донбассе и в Крыму

Крым и Донбасс по известным причинам последние годы живут по российскому времени. А Россия с 2011 года на постоянном зимнем времени, без перехода на летнее.

В связи с этим зимой на Донбассе и в Крыму на один час больше, чем на остальной территории Украины. А в весенне-летний период время совпадает с киевским.

То есть после 29 марта в Крыму, на Донбассе и везде по Украине будет время будет одинаковым.

Перевод часов: советы для здоровья

Врачи утверждают, что перевод часов негативно отражается на состоянии здоровья человека. Дело в том, что за полгода у людей вырабатывается собственный ритм, который переход на новое время нарушает.

Изменение времени, утверждают специалисты, чревато головными болями, повышенной раздражительностью, изменением артериального давления.

Чтобы минимизировать последствия от перевода часов для здоровья, медики рекомендуют постепенно сдвигать вперед время засыпания и пробуждения. В случае с летним временем за неделю до перевода часов, лучше ложиться на 10-20-30-40 минут позже, чем обычно.

Еще врачи советуют в период перевода часов - за неделю и после него - не перегружать организм физически и морально. Среди других рекомендаций: правильно питаться, пить больше жидкости, насыщать себя витаминами, гулять на свежем воздухе. И, конечно, чем больше позитивных эмоций, тем лучше - они помогут справиться со всем, в том числе с переходом на летнее время.