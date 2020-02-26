Первый случай коронавируса подтвержден в Пакистане. Пациент, у которого он выявлен, прилетел из Ирана на юг Пакистана в город Карачи. Об этом сообщает Tolo news.

Уточним, что в Иране смертельно опасный вирус распространяется очень быстро. Только за последние сутки зарегистрировано 44 новых случая. По состоянию на утро 26 февраля, всего в стране инфицированы 139 человек. 19 случаев оказались летальными.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о том, что правительства Ирана и Китая скрывают от мира информацию по поводу заболевших коронавирусом в своих странах.

Ранее "Страна" писала о том, что заместитель министра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что распространение коронавируса во всем мире превысило показатели в Китае.