Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила принятие дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения. Эту тему переговорщики затронули в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала Олифер по итогам заседания.

Украинская сторона заявила, что Киев обеспечил все необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью, и призвала противоположную сторону принять аналогичные меры.

Неделю назад "Страна" писала, что Владимир Зеленский своим указом назначил на пост представителя Украины в ТКГ ранее судимого сотрудника СБУ Геннадия Кузнецова.

А сегодня мы сообщали, что опасный коронавирус добрался до еще одной европейской страны - Северной Македонии.