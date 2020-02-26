Подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве отказались принимать участие в ряде экспертиз, несмотря на то, что ранее публично заявляли о готовности содействовать в расследовании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, 26 февраля.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической", - говорится в пресс-релизе МВД.

Как сообщается, Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз.

"Кроме того, и Андрей Антоненко, и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - уточняют в МВД.

Следователи подчеркивают, что все трое подозреваемых отказались от прохождении проверки на полиграфе, при том что ранее Дугарь принимала участие в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

На данный момент в следствии продолжается рассекречивание материалов негласных следственных действий и проводятся 32 судебные экспертизы.

Как писала "Страна", 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении фигурантам дела. Тогда же был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, где были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.