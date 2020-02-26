В среду, 26 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,6025 грн/$1 с 24,55 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 24,590-24,615 грн/$1, тогда как Нацбанк на 27 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,649 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 февраля снизился до 24,66 грн/$1 с 24,53 грн/$1.

Также Нацбанк установил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к гривне на 27 февраля 2020 года.

BYN 1 белорусский рубль - 11,0301

EUR 1 ЕВРО - 26,8021

PLN 1 польский злотый - 6,2181

CAD 1 канадский доллар - 18,5373

ILS 1 новый израильский шекель - 7,1619

RUB 10 российских рублей - 3,7686

HUF 100 венгерских форинтов - 7,8993

GBP 1 фунт стерлингов - 31,8786

CZK 1 чешская крона - 1,0575

CHF 1 швейцарский франк - 25,259

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5117

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 февраля составил 461.3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $401.0 млн.

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