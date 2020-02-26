В среду на межбанке Украины гривня подешевела до 24,6025 за доллар
В среду, 26 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,6025 грн/$1 с 24,55 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 24,590-24,615 грн/$1, тогда как Нацбанк на 27 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,649 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 февраля снизился до 24,66 грн/$1 с 24,53 грн/$1.
Также Нацбанк установил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к гривне на 27 февраля 2020 года.
- BYN 1 белорусский рубль - 11,0301
- EUR 1 ЕВРО - 26,8021
- PLN 1 польский злотый - 6,2181
- CAD 1 канадский доллар - 18,5373
- ILS 1 новый израильский шекель - 7,1619
- RUB 10 российских рублей - 3,7686
- HUF 100 венгерских форинтов - 7,8993
- GBP 1 фунт стерлингов - 31,8786
- CZK 1 чешская крона - 1,0575
- CHF 1 швейцарский франк - 25,259
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5117
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 февраля составил 461.3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $401.0 млн.
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