В Германии стала популярной 19-летняя девушка Наоми Зайбт, которая выступает с критикой в адрес шведской эко-активистки Греты Тунберг. Наоми осуждает "паникерство из-за климата".

Об этом сообщает издание The Washington Post.

"Наоми Зайбт родом из Германии, ей 19 лет. Как и Грета она красноречивая светловолосая европейка. Но... называет позицию активистов по климату "отвратительной античеловеческой идеологией" и даже использует коронную фразу Греты "Как вы смеете?" против немецких СМИ", - указано в материале.

Как пишут журналисты, за спиной активистки стоит влиятельный аналитический центр Heartland Institute, который в свою очередь связывают с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Так, в декабре прошлого года Наоми стала звездой форума, устроенного организацией на конференции по климату в Мадриде. Также недавно она стала лицом кампании, целью которой является поставить под сомнение роль людей в глобальном потеплении.

"Сама Наоми не спорит с тем, что из-за парниковых выбросов наша планета становится теплее, но говорит, что ученые и активисты преувеличивают их влияние", – пишет издание.

По словам Наоми, она не хочет, чтобы люди паниковали, а хочет, чтобы они думали.

Вместе с тем в статье подчеркивается, что на данный момент Наоми Зайбт не может конкурировать по популярности и размеру аудитории с Гретой Тунберг.

Напомним, журнал Time присвоил 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг звание "человек года". В материале Time о всемирно известной школьнице говорится, что свою борьбу за экологию Тунберг начала в конце лета 2018 года. Каждую пятницу девочка выходила на одиночный пикет возле стен шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат".

Как писала "Страна", Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников Fridays For Future.