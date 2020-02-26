Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию России 22 апреля. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

С предложением провести плебисцит по поправкам в Конституцию выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас (Красноярский край).

Клишас также предложил Владимиру Путину после принятия поправок исполнять обязанности в том объеме, которые президент получил в 2018-ом году после переизбрания. Сам Путин отметил, что поправки в Конституцию должны будут вступить в силу сразу по итогам общероссийского голосования.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) - родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирск (Российская империя) - российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

Напомним, что в России рабочая группа отказалась менять преамбулу Конституции.

Также мы писали о том, что в России хотят закрепить в Конституции пожизненную неприкосновенность бывших президентов.