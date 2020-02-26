Коронавирус распространяется по Европе. Фото: telemundopr.com

Смертельно опасный китайский коронавирус добрался и до Северной Македонии. Там подтвержают первый случай этого заболевания в стране, сообщает Reuters.

Таким образом география распространения коронавируса в Европе расширилась на еще одну страну. 

Как свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 26 февраля превысило 81 тыс. человек. На планете уже более 40 стран, где выявили вирус.

Европейская карта распространения вируса выглядит так:

  • Италия - 322 случая инфицирования
  • Германия - 18
  • Франция - 14
  • Великобритания - 13
  • Испания - 9
  • Австрия, Россия - по 2 случая
  • Бельгия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Швейцария - по 1 случаю

Ранее "Страна" писала о том, что Украина собирается закупать тест-системы для диагностики коронавируса у российской компании.

Также мы сообщали, что в СНБО решили проверить каждую область Украины на готовность ко встрече коронавируса.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться