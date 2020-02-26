В еще одной европейской стране подтвердили случай коронавируса
Смертельно опасный китайский коронавирус добрался и до Северной Македонии. Там подтвержают первый случай этого заболевания в стране, сообщает Reuters.
Таким образом география распространения коронавируса в Европе расширилась на еще одну страну.
Как свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 26 февраля превысило 81 тыс. человек. На планете уже более 40 стран, где выявили вирус.
Европейская карта распространения вируса выглядит так:
- Италия - 322 случая инфицирования
- Германия - 18
- Франция - 14
- Великобритания - 13
- Испания - 9
- Австрия, Россия - по 2 случая
- Бельгия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Швейцария - по 1 случаю
Ранее "Страна" писала о том, что Украина собирается закупать тест-системы для диагностики коронавируса у российской компании.
Также мы сообщали, что в СНБО решили проверить каждую область Украины на готовность ко встрече коронавируса.