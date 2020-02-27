Неприятная ситуация произошла с блогером, частным предпринимателем и народным депутатом от "Слуги народа" Александром Куницким (в прошлом известным как блогер и активист Zpsanek) в Харькове.

Павел Онищенко (он же известен в городе как блогер и активист Потон), баллотировавшийся по одному из округов Харькова от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", потребовал у Куницкого отчитаться, что он сделал для города, в котором избирался по мажоритарке.

Видео инцидента опубликовал YouTube-канал "POTON".

В 15-минутном ролике оппоненты выясняют отношения возле фуд-корта ТРЦ "Французский бульвар". Потон обвинил Куницкого в том, что "слуги народа" въехали в Раду на имени Зеленского. А сами по себе они ничего собой не представляют.

В свою очередь нардеп обвинил собеседника в том, что тот ходит под "крышей" "черных лесорубов".

Затем в перепалке всплыло имя другого харьковского "слуги народа" Александра Бакумова. Потон назвал его коррупционером. Куницкий потребовал это доказать. Онищенко привел в пример большой элитный автопарк Бакумова, на который честно заработать невозможно.

Диалог на повышенных тонах продолжился внутри ресторана. В какой-то момент Куницкий сорвался, сказав, что "это существо не может быть народом Украины", указав на Потона. Тот назвал его "гусем", "позором Украины" и "сучьим племенем".

После этого Куницкий попытался покинуть ресторан, однако Онищенко преградил ему дорогу. Парламентарий воскликнул, что он народный депутат.

"Ты не народный депутат. Послушайте, благодаря Владимиру Зеленскому вы стали народными депутатами", - ответил на это Потон.

Видео: YouTube/ POTON

Ранее мы сообщали о первом публичном скандале в "Слуге народа", когда Куницкого перевели в другой комитет без его ведома.