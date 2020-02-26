Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев инициировал увольнение с должности министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины в среду, 26 февраля.

Напомним, ранее Малюська, который в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен и зарплату за декабрь в 226 000 гривен, заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса, так как "в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания".

Как писала "Страна", 38-летний Денис Малюська возглавил Министерство юстиции в Кабинете министров Алексея Гончарука в конце августа. Он сменил на этом посту Павла Петренко. В Раду прошел под № 21 в списке партии "Слуга народа" (после назначения сложил депутатский мандат - Ред.). Работал зампредседателя правления BRDO сектора Группы Всемирного банка - грантовая организация, занимающаяся разработкой реформ. Из нее же пришел и глава нового правительства Алексей Гончарук, потому Малюську считают человеком Гончарука.