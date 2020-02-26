Многие итальянские турфирмы оказались под угрозой банкротства после того, как из-за коронавируса иностранные туристы отменили около 70% бронирований в Италии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету Il Messaggero.

"Отмена брони начались после того, как власти ряда государств посоветовали воздержаться от поездок в Италию. Число отмен достигло 70%, и часто они происходят без веских на то оснований", - пишет издание со ссылкой на министерство туризма Италии.

Под угрозой банкротства оказались итальянские турфирмы, которых в стране около 12 тысяч. Пострадают также бары, рестораны, магазины и другие коммерческие заведения. В связи с этим отраслевые ассоциации обратились к правительству с просьбой принять меры для предотвращения чрезвычайной ситуации в экономике.

На туризм в Италии приходится 13% ВВП, при этом на весну приходится 30% годового оборота турсектора.

"Проблема в сфере туризма особенно актуальна в связи с тем, что многие страны, в частности, Англия и Франция, приняли ряд ограничительных мер для тех, кто возвращается из Италии. Представители турбизнеса просят оказать влияние на эти государства, чтобы они ослабили свою изоляционную политику", - отметили в Минтуризме.

По данным газеты, ситуация с коронавирусом в Италии пока развивается по плохому сценарию - число заразившихся приближается к 400, скончались 12 человек.

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