Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Соответствующий документ №58/2020 был обнародован на официальном сайте президента.

"С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля", - указывается в тексте документа.

Также президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить разработку плана мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Напомним, что в Кремле отреагировали на появление в Украине дня сопротивления оккупации.

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