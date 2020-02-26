Сайт "Страна.ua", по данным LiveInternet (ведущий счетчик посещаемости сайтов), является самым читаемым украинским онлайн-СМИ за последние месяц, неделю и день.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная сервисом в среду, 26 февраля.

Так, за сегодняшний день, 26 февраля, по данным LiveInternet, до 17:30 на "Страну" уже зашло 609 457 пользователей, это почти на 100 тысяч посетителей больше, чем у ресурса, который занял второе место.

За последние 7 дней, согласно статистике, "Страну" читало 3 240 024 уникальных пользователей. Отрыв от СМИ, занявшего второе место, составил более 680 тысяч человек. А за последний 31 день число уникальных пользователей на "Стране" составило 7 730 633 человек.

Топ-10 украинских онлайн-СМИ за 26 февраля:

Скриншот: liveinternet.ru

Топ-10 украинских онлайн-СМИ за последнюю неделю (7 дней):

Скриншот: liveinternet.ru

Топ-10 украинских онлайн-СМИ за последний месяц (31 день):

Скриншот: liveinternet.ru

Напомним, по данным социологических исследований, большинство украинцев доверяют интернет-СМИ. Оказалось, что около 19% респондентов доверяют общенациональной прессе, 22% - местному радио, 49% - общенациональным каналам. А 51% из опрошенных доверяют общенациональным интернет-медиа (к таковым относится и "Страна").