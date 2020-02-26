Российский президент Владимир Путин заявил, что считает уместным прописать в Конституцию норму о недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества.

Об этом он заявил в среду на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в основном законе РФ, передает ТАСС.

Он отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно". "Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - подчеркнул Путин.

Тем не менее он согласился, что нужно "активно противостоять" таким попыткам. "И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заключил президент РФ.

Таким образом глава государства прокомментировал выступление члена рабочей группы, председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Парламентарий сообщил, что в Конституции, в частности, планируется записать, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

Путин в ответ напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории, поэтому считает уместным предложение рабочей группы обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. "Все [это] чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - сказал Путин.

Никонов в своем выступлении предложил также прописать в Конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом, "сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира".

Путин согласился, что поддержка соотечественников за рубежом является важным элементом.

"У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - заявил Путин.

Напомним, "Страна" уже подробно анализировала сенсационные предложения Путина касательно внесения изменений в Конституцию РФ и разобралась том, что они означают для Украины.

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