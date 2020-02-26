В Украине в школах вместо предмета "Защита Отечества" будут изучать обновленный курс "Защита Украины". Основанием для замены стало то, что прежнее название - "абсолютно советское".

Соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защиту Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача – улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Этот предмет обязателен для изучения в 10-11 классах. Отмечается, что его цель – дать учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Учащиеся изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

"Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленную "Защиту Украины", были представлены и в учебниках, по которым обучаются ученики. Так, изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация займет несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно", – добавила министр.

Ранее Новосад заявила, намерена делать все возможное для того, чтобы украинская школа стала гендерно нейтральной средой, но не знает, когда будет достигнут желаемый результат.

Ранее "Страна" сообщала, что в украинские школьные учебники попали оды Майдану от Вятровича.

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