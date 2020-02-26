В связи с коронавирусом в России продлевают ограничительные меры на границе с Китаем, ограничивают авиасообщение с Южной Кореей, а также рекомендуют гражданам не ездить в Италию.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, ограничения на границе с Китаем, которые касались въезда из этой страны через сухопутную границу и самолетами, будут действовать до 1 апреля. Ранее их вводили до 1 марта.

Что касается авиасообщения с Южной Кореей, с 1 марта его будут осуществлять только две компании: "Аэрофлот" и "Аврора". Вторая будет работать в режиме чартера вплоть до возвращения всех россиян. А "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Относительно Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры сложно, поэтому Ростуризму и МИДу РФ просто рекомендовали обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию - как тургруппами, так и частным образом.

С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Напомним, "Страна" писала о том, что распространение коронавируса во всем мире превысило показатели в Китае. В частности, по данным ВОЗ за вторник, 25 февраля, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за пределами КНР - на 427 человек.