Украинец Святослав Гарасюк, который остался в китайском городе Ухань, где бушует эпидемия коронавируса, обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время эвакуации его не выпустили на самолет из-за высокой температуры.

Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News, который пообщался с украинцем.

Как сообщается, после того, как у Гарасюка выявили повышенную температуру, его не пустили на борт самолета из Уханя и отправили в отель.

Уже неделю мужчину не выпускают из номера "даже на глоток свежего воздуха". По словам его переводчика, с которым он продолжает держать связь, покинуть город самостоятельно он не сможет. Единственный выход - это еще одна эвакуация. Как отмечает украинец, Ухань откроют после окончания карантина в последнюю очередь и произойдет это не скоро.

По словам мужчины, он абсолютно здоров, его температура в норме, а три проведенных анализа подтвердили отсутствие коронавируса.

Как отмечает канал, Святослава и еще двух ребят, которые познакомились в аэропорту, украинские власти пока игнорируют, в отличии от Насти Зинченко, которая не смогла улететь из-за собаки. Ему это непонятно, ведь у других оставшихся в Китае украинцев тоже есть проблемы, но с ними не связались напрямую.

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Скриншот: telegram.com

Напомним, что 20 февраля в Украину прибыл самолет с 72 пассажирами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где буйствует смертельно опасный коронавирус. Людей, среди которых много иностранцев, повезли в полтавский городок Новые Санжары.

Как сообщалось, посольство Украины не разрешило украинке Анастасии Зинченко взять с собой собаку во время эвакуации из провинции Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Девушка не бросила пса и осталась в Ухане.

Также мы писали, что на украинский самолет с эвакуируемыми из-за высокой температуры не пустили казашку.