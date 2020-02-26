В четверг, 27 февраля, в Украине окажется атмосферный фронт, обусловленный циклоном Зехра, который переместится из Дании на Балтику. Впрочем, в большинстве центральных областей, а также на востоке и юге страны будет по-прежнему тепло.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, 27 февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на западе - с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2...+6 градусов.

"Теплее всего, до апрельских значений, в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой. В течение дня - просто певучие +10...+15 градусов. На остальной территории +4...+8 градусов", - написала Наталья Диденко.

Также синоптик предупредила, что завтра, 27 февраля, сильные, до штормовых, порывы ветра ожидаются в Запорожье, Крыму, Николаевской, Донецкой, Луганской областях, Днепре и районах. В большинстве областей Украины - умеренный, западный и юго-западный ветер.

Также Диденко написала, что осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем в восточных регионах будет еще сухо: дожди тут ожидаются к вечеру. А в западных областях и на севере осадки вероятны утром и днем, а вечером - прояснится.

"В Киеве 27 февраля зонты будут актуальными, потому что ожидается дождь. Температура воздуха в столице после сегодняшних роскошных +10, +11 градусов снизится до +6 градусов. К концу недели, выходным, похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" писала о том, синоптики ждут аномально жаркой весны, в первые недели марта температура поднимается до +14 градусов.